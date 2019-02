Einmal quer durch die Musikgeschichte

Rap und Barockmusik, das passt nicht zusammen? Von wegen. Das haben die Schüler der Mühlbachschule bei ihrem musischen Abend gezeigt, bei dem sie ein Programm quer durch unterschiedliche Musikstile boten.

Mit einem Pachelbel-Crossover, der Verbindung von unterschiedlichen Musikstilen und Epochen, begrüßten die Schüler der 4a und 4b sowie des Profilfachs der Lerngruppe acht die Zuhörer in der vollbesetzten Mensa. „Wir freuen uns, dass ihr da seid“ rapten die Viertklässler zur barocken Melodie des Kanons von Pachelbel, den die Lerngruppe acht auf verschiedenen Instrumenten spielte.

Insgesamt wirkten an den beiden Abenden 290 Schüler von der vierten Klasse bis zum Profilfach der Lerngruppe 10 mit. Alle Beiträge wurden im Rahmen des Musikunterrichts mit den Schülern erarbeitet. Dabei kamen neben dem gesamten Orffinstrumentarium auch Instrumente wie Querflöte, Altsaxophon oder Geige zum Einsatz.

Schüler, die im Rahmen der Kooperation mit der Musikschule Hayd ein Instrument erlernen, präsentierten ihr Können auf dem Instrument.

Passend gekleidet führte die Klasse 4i ein Winterlied auf. Die Lerngruppen der Fünfer stellten sich mit verschiedenen Liedern vor. Diese wurden zum Teil mit instrumentaler Begleitung, zum Teil mit Schwarzlicht-Theatereinlagen unterstützt. Einen Ausflug in das Genre der französischen Popmusik und mit Bechern rhythmisch untermalte Musik bot die Lerngruppe 6. „Über den Wolken“, mit klassischer Gitarrenbegleitung, schwebte die Lerngruppe 7. Die Landung in der Realität erfolgte mit dem durch Bodypercussion unterstützten Song „Ich bin doch keine Maschine“ des Musikprofils der Lerngruppe 8. Boomwhacker und Schwarzlicht begleiteten das instrumentale Stück „Eye of the Tiger“ des Musikprofils der Lerngruppe 9 und 10. Der Musik-Club entführte die Zuhörer auf eine Reise mit den Mühlbachpiraten. Mit dem Stück „Batucada-Beat“ präsentierten die Schüler der Lerngruppe 9 einen Samba der besonderen Art, wobei die typischen Rhythmen auf Boomwhacker umgesetzt wurden.

Locker führten die Schülerinnen Liliana Grieser und Mia Bailer durch das Programm. Nach dem Schlusslied „Applaus, Applaus“ gab es reichlich Beifall. „So war der musische Abend für alle ein beglückendes Projekt“, teilt die Schule mit.