Eine Grenze durch die Küche: Wie Schemmerhofen geboren wurde

Das Festwochenende zum Gemeindejubiläum findet am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, statt. Im gesamten Hauptort Schemmerhofen finden Programmpunkte, Aufführungen, und Verköstigungen statt. Das ausführliche Programm liegt in Kürze unter anderem im Rathaus aus. Zu den Attraktionen zählen unter anderem ein Hofflohmarkt am Samstag von 10 bis 16 Uhr, ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg auf dem Dorfplatz an beiden Tagen, ein Seniorennachmittag in der Mühlbachhalle von 14 bis 17 Uhr und schließlich ein Festabend am Samstag für geladene Gäste von 19 bis 20.30 Uhr im Rathaus sowie eine Dorfplatzhockete mit Livemusik am Samstag von 17.30 bis 23 Uhr und ein Kinoabend für Kinder und Jugendliche am Samstag von 17 bis 19.30 Uhr in der Mühlbachschule.

Der Sonntag beginnt dann mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Aufhofener Käppele um 9 Uhr. Von 10 bis 17 Uhr ist dann die Ausstellung zum Jubiläum im Rathaus zu sehen mit einer Projektarbeit des Kunstschalters. Die Kriegerkameradschaft und die CDU Schemmerhofen veranstalten zudem ein Jubiläumsquiz am Rathaus von 11 bis 17 Uhr. Von 12 bis 17 Uhr tritt der Unterhaltungskünstler Jo Brösele auf und von 11.30 bis 17.30 Uhr sorgt der MV Schemmerhofen für musikalische Unterhaltung auf dem Dorfplatz und der Festmeile. Der Sportverein bietet von 11 bis 17 Uhr einen Bewegungsparcour entlang der Festmeile an und die Kitas planen ein Kinderprogramm in der Schulstraße, unter anderem mit Verkaufsständen und Verpflegung von 11 bis 16 Uhr. Von 10.30 bis 16.30 Uhr bietet die Mühlbachschule ein Kinder- und Jugendprogramm an, unter anderem mit einer Ausstellung zur Schulgeschichte. Schauübungen und eine Spielstraße gibt es von 10 bis 18 Uhr bei der Feuerwehr und die eine Oldtimerausstellung von 10 bis 20 Uhr sowie Frühschoppen mit Livemusik von 10 bis 14 Uhr am Oldtimerstüble. Von 11 bis 20 Uhr gibt es Schauübungen, Fahrzeugvorstellungen, ein Kinderprogramm und eine Hausführung durch das DRK-Haus.