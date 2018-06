Einbrecher ziehen durch Schemmerhofen

Die Liste der Taten ist lang: Rund 50 Einbrüche sollen Unbekannte seit Anfang März in der Region zwischen Laupheim, Ehingen und Biberach bereits verübt haben. Die Polizei hat „konkrete Anhaltspunkte“, dass die Taten von denselben Personen begangen wurden. Geschnappt wurden die Täter allerdings noch nicht. Am Wochenende haben sie zum wiederholten Mal in Schemmerhofen zugeschlagen, gleich vier Mal.

Zwischen Freitag und Sonntag versuchten die Einbrecher, eine Tür am Sportplatz aufzubrechen und Scheiben einzuwerfen. Es blieb allerdings beim Versuch. Schließlich gelangten sie über ein Fenster ins Innere und suchten dort nach Beute. Dabei wühlten sie auch in Schränken und Schubläden und fanden zwei Geldkassetten, die sie mitnahmen. Zwischen Samstag- und Sonntagmittag wurden an einem weiteren Gebäude am Sportplatz ebenfalls zwei Türen aufgebrochen. Dort fanden sie allerdings keine Beute.

Auch der Besitzer eine Gartenhütte Im alten Ried musste am Sonntagnachmittag feststellen, dass Unbekannte bei ihm nach Beute gesucht hatten. In das Gebäude kamen sie, indem sie ein Fenster aufbrachen. Im Innern fanden sie einen Automat. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, wird noch ermittelt.

Auf Beutesuche waren Einbrecher auch in einem KFZ-Betrieb in der Hauptstraße. Dort öffneten sie mit Gewalt eine Tür mit Gewalt drangen in das Innere ein. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Bereits zwischen Donnerstag- und Freitagabend haben Unbekannte auch in Aßmannshardt nach Brauchbarem gesucht. Die Täter brachen eine Tür zu einem Sportgelände Im Täle auf, gingen zu dem Gebäude und öffneten dort gewaltsam ein Fenster. Im Innern brachen sie eine weitere Tür auf, fanden eine Geldkassette und nahmen den Inhalt mit. Der Schlüssel für einen Automaten war dort ebenfalls aufbewahrt. Die Täter schlossen ihn auf und entnahmen das Geld. Bereits vor einer Woche waren die Unbekannten unter anderem in die Grundschule und die Halle in Schemmerberg eingebrochen sowie in zwei Vereinsheime in Ingerkingen.

Bei der Schemmerhofer Gemeindeverwaltung sieht man die Einbruchsserie mit Sorge: „Gestohlen wurde so gut wie nichts. Aber vor allem die Sachbeschädigung ist immer ärgerlich“, sagt Bauamtsleiter Markus Lerch. In der Halle in Schemmerberg war beim vergangenen Einbruch ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden, an der Schule musste lediglich ein Schloss ausgetauscht worden. Bereits im Mai war in das Schemmerberger Feuerwehrhaus eingebrochen worden.

Polizei geht von langer Serie aus

Der Ulmer Polizeisprecher Uwe Krause bestätigt auf SZ-Nachfrage, dass alle Einbrüche offenbar in einem Zusammenhang stehen, sie seien „Teil einer großen Serie“. Die Polizei gehe von rund 50 Fällen aus seit Anfang März 2018, die offenbar alle auf das Konto der gleichen Personen gehen. Schwerpunkte seien die Kommunen Biberach, Schemmerhofen, Ummendorf, Eberhardzell, Ehingen und Laupheim. Die „Spurenlage“ und die ähnliche Vorgehensweise ließen den „Schluss zu“, dass alle Fälle von einer Gruppen verübt wurden.

Polizeisprecher Krause mahnt zur Wachsamkeit: „Wir hoffen weiterhin auch auf Hinweise aus der Bevölkerung“, betont er. Alles, was Verdächtig erscheine, solle der Polizei gemeldet werden, vor allem auffallende Fahrzeuge.

Der Fokus der Einbrecher liege offenbar auf Vereinsheimen. „Die suchen vor allem nach Bargeld. Auch wenn es nur Kleinbeträge sind, kommt doch einiges zusammen.“ Meist sei der Schaden aber um ein Vielfaches höher als die Beute. Krause empfiehlt, selbst kleine Beträge wie die Kaffeekasse nicht zurückzulassen, Im Einzelfall könnte auch über einen baulichen Einbruchsschutz nachgedacht werden.