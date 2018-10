Einbrecher steigen ins Vereinsheim ein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in eine Vereinsgaststätte in Schemmerberg eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter in der Baltringer Straße ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort machten sich auf die Suche nach Geld. Polizeibeamte sicherten Spuren am Tatort. Den angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf etwa 600 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Polizei Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 entgegen.