Einbrecher macht in Ingerkingen Beute

Ein Einbrecher hat am Mittwoch in Ingerkingen Beute gemacht.

Wie die Polizei mitteilt, schlug der unbekannte Täter zwischen 18.15 und 22.15 Uhr eine Tür an einem Haus in der Moosstraße ein. So gelangte der Unbekannte in das Haus. Dort durchwühlte er mehrere Räume. Ersten Erkenntnissen nach fand der Einbrecher Bargeld und Schmuck. Das nahm er mit sich und flüchtete unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Einbrecher. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen um folgende Informationen: Wer hat am Mittwoch zwischen 18 und 23 Uhr verdächtige Personen in der Moosstraße gesehen? Wer hat am Mittwoch zwischen 18 und 23 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Moosstraße gesehen? Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen oder kann Hinweise geben?