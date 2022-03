Einbrecher kommt übers Fenster

Sein Unwesen trieb ein Unbekannter zwischen Samstag und Sonntag in Schemmerberg.

Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Unbekannte versuchte zwischen 18 Uhr und 10.15 Uhr an einem Wohnhaus in der Raiffeisenstraße die Türen aufzuhebeln. Die hielten stand. Danach schob der Einbrecher einen Rollladen neben der Eingangstür hoch und hebelte ein Fenster auf. Durch das gelangte er in das Gebäude.

In sämtlichen Räumen suchte er nach geeigneter Beute. Fündig wurde er nicht. Einen Sachschaden von etwa 1000 Euro ließ er zurück. Spezialisten der Polizei sicherte die Spuren. Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen.