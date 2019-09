Einbrecher in Schemmerhofen verursachen hohen Schaden

Zweimal waren am Wochenende Einbrecher in Schemmerhofen am Werk.

Wie die Polizei mitteilt, machten sich die Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen an einem Gebäude „Am Sportplatz“ zu schaffen. Dort hebelten sie ein Gitter weg und schlugen ein Fenster ein. So konnten sie einsteigen und in Schränken und Schubladen nach Bargeld suchen. Mit dem erbeutetem Geld flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1000 Euro.

In Alberweiler hatten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein Gebäude in der Röhrwanger Straße im Visier. Auch hier entfernten sie ein Fenstergitter und stiegen ein. Sie suchten in mehreren Räumen nach Bargeld und flüchteten damit unerkannt. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro. Die Polizei prüft nun, ob die Taten zusammenhängen.