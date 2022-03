Einbrecher in Ingerkingen auf Beutezug

Zweimal öffnete vermutlich ein Unbekannter in der Nacht zum Montag in Ingerkingen Türen mit Gewalt.

Wie die Polizei mitteilt, gelang ein Einbrecher zwischen 18 und 5 Uhr in der Siedlungsstraße über eine unverschlossene Tür in eine Werkstatt. Der Unbekannte brach eine Tür zum Büroraum auf und öffnete dort sämtliche Schränke und Schubladen. Er fand Geld und nahm es mit. Auch in einem Gebäude in der Biberacher Straße brach der Täter im gleichen Zeitraum die Eingangstür zu einem Verkaufsraum auf. Aus einem unverschlossenen Tresor nahm er Bargeld mit. Die Polizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Spuren an den Tatorten gesichert. Sie prüft auch, ob ein und derselbe Täter für die Taten verantwortlich ist.