Ein Weihnachtsbaum der Superlative

Schon von der Straße aus kann man durch die Fenster den riesigen Christbaum im Schönblick 5 in Schemmerberg sehen. Zum 31. Mal haben die Zwillinge Günther und Wolfgang Kleinheinz einen ungewöhnlichen Weihnachtsbaum aufgestellt: Mehr als 3000 Kugeln, Sterne und weiterer Weihnachtsschmuck hüllen die vier Meter hohe Weißtanne in ihr weihnachtliches Gewand. Auf der Küchenzeile stehen knapp vierzig Flaschen unterschiedlichster Schnaps für die Gäste zum Christbaumloben bereit, und für die kleinen Besucher gibt es eine große Auswahl an Süßigkeiten.

Seit Anfang November schon schmückt Günther Kleinheinz seinen Baum. 30 Tage habe das dieses Jahr gedauert, auch weil die Tanne die Last der Kugeln kaum mehr tragen konnte. „Wegen des heißen Sommers ist der Baum wahrscheinlich etwas geschwächt“, sagt Wolfgang Kleinheinz. Einige Zweige brachen unter der Last. Die Brüder mussten Teile des Baums neu schmücken und fixierten die größeren Äste mit Drähten an der Decke. Dabei ergänzen sich die Zwillinge: „Ich bin der Künstler, mein Bruder der Techniker“, sagt Günther Kleinheinz.

„So, wie es der Baum hergibt, kann er geschmückt werden“, sagt Wolfgang. Jetzt steht die Tanne in den Weihnachtsfarben rot, weiß und golden verziert in dem Wintergarten ihres Hauses. Auf dem Boden liegen Tannenzweige als Kranz um den Baum herum, darauf liegen große Weihnachtskugeln und viele hängen an den Ästen des Baumes.

Seit dem ersten Advent kommen Besucher nach Schemmerberg, um das Kunstwerk anzuschauen. „Ab 14 Uhr kann man vorbeikommen. Am besten ist es aber abends, wenn er schön strahlt“, meint Günther Kleinheinz. Bis der Baum im März abgebaut wird, kämen erfahrungsgemäß etwa 2000 Menschen bei ihnen vorbei. Viele der Besucher seien zur Weihnachtszeit inzwischen Stammgäste. „Jeder Gast ist bei uns willkommen, egal ob groß, klein, alt oder jung“, sagt Günther.

Mit jedem Jahr größer

Die meisten Besucher kommen meist am 6. Januar, an Drei König, da singt der Impuls Chor aus Laupheim beim Christbaum. Als nächstes wollen die Brüder nun die Beschilderung im Ort aufbauen, damit man sie und ihren Baum leichter findet. Im Wohnzimmer sei auch noch Platz für eine Krippe und ein Gästebuch, das sich die Besucher gewünscht haben.

Vor drei Jahrzehnten fingen die Brüder Kleinheinz in ihrer ersten Wohnung mit dem Hobby an. Damals noch mit einem kleinen Baum und knapp 300 Kugeln. Über die Jahre sei alles gewachsen, erzählen sie. „Jedes Jahr hat man eine neue Idee, wie man den Baum noch schöner machen könnte“, sagt Günther. „Es gehen auch oft Kugeln kaputt, deshalb kauft man immer wieder neue Dekoration.“ So erhält der Baum jedes Jahr ein neues Gewand.