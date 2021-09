Ein Verletzter und hoher Schaden

Bei Schemmerhofen sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der B 465 kurz vor 16 Uhr. Eine 41-Jährige fuhr von Altheim her in die Bundesstraße. Sie achtete aber nicht auf den Verkehr. Deshalb stieß ihr Auto mit dem eines 34-Jährigen zusammen. Dessen Wagen schleuderte von der Straße und blieb in einem Feld stehen. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An den Autos entstand jeweils Totalschaden, insgesamt rund 40 000 Euro, so die Polizei. Sie ermittelt jetzt gegen die 41-Jährige. Die Frau musste eine Sicherheit hinterlegen, weil sie keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Foto: Feuerwehr Schemmerhofen