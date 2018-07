Wie kann der Lebensraum für Tiere in den Gemeinden erhalten werden? Und was kann jeder Einzelne in seinem Garten für den Artenschutz tun? Professor Roman Lenz ist Dekan an der Fakultät Landschaftsarchitektur Umwelt- und Stadtplanung in Nürtingen. Er möchte für Schemmerhofen, Maselheim und Laupheim ein Konzept entwickeln, das die Potenziale für mehr biologische Vielfalt zeigt. Im Interview mit SZ-Redakteur Andreas Spengler spricht er über „modischen Unfug“ bei der Gartengestaltung, die Vorteile eines möglichen Gewerbegebiets im Rißtal und den schwäbischen Ordnungssinn, der häufig auf Kosten der Umwelt geht.

Viele Gemeinden wachsen und weisen neue Bau- und Gewerbegebiete aus. Sie wollen den Gemeinden den Weg zu mehr Umweltschutz und Artenvielfalt zeigen. Wie passt das zusammen?

Roman Lenz: Wir sehen, dass Gemeinden wie Unternehmen für das Thema Artenvielfalt sensibel sind und manche mit gutem Beispiel vorangehen. Keiner Gemeinde möchte ich vorwerfen, das nur als Alibi-Maßnahmen zu machen. Die meisten haben verstanden, dass man nicht tatenlos zuschauen kann. Städte als Lebensraum, das ist zudem kein Widerspruch. Je nachdem, wie die Städte gestaltet werden, können sie durchaus attraktiv für viele Arten sein.

Im Rißtal soll ein neues Industriegebiet ausgewiesen werden. Bislang gibt es dort überwiegend landwirtschaftliche Felder. Glauben Sie, mit einem modernen Gewerbegebiet ließe sich die Artenvielfalt tatsächlich erhöhen?

Ja, ich behaupte, ein Gewerbegebiet könnte die Artenvielfalt wirklich erhöhen im Vergleich zu einer konventionell bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche. Dafür müssen Sie kein Insektenspezialist oder Vogelforscher sein. Schon ein Garten- und Landschaftsarchitekt könnte sicherstellten, dass nachher mehr Artenvielfalt rauskommt als vorher da war. Das bestätigen zum Beispiel auch mehrjährige wissenschaftliche Untersuchungen von uns in einem Gewerbegebiet in Ludwigsburg.

Für wen könnten dort Lebensräume geschaffen werden?

Wenn die Flächen jetzt konventionell bewirtschaftet werden, mit hohem Einsatz von Pestiziden, dann ist das für die meisten Arten ein sehr armer Lebensraum. Auf kleinem Raum in einem Gewerbegebiet könnte man einen Teich anlegen, Bäume pflanzen, einen Nord- und einen Südhang bauen, Heckenstrukturen schaffen, die Unterschlupf bieten, bis hin zu einem Insektenhotel – und schon ist der Lebensraum eindeutig vielfältiger als zuvor. Die Wiesen müssten nährstoffarm gehalten werden und würden damit artenreich. Ein Landwirt will das gar nicht, das bringt ihm keinen Vorteil. Der muss ja produzieren, Nahrungsmittelpflanzen anbauen, Biomasse produzieren. Das schaltet die Naturvielfalt weitgehend aus.

Was könnte noch getan werden?

Die Fabrikdächer und Fassaden könnten begrünt und bewirtschaftet werden. Wenn man im intensiv genutzten Acker auf zehn Quadratmeter mit Mais, Weizen, Raps vielleicht zehn Pflanzenarten und 20 Tierarten findet, käme man im Gewerbegebiet eher auf 50 Pflanzen- und 200 Tierarten.

Die Lösung kann aber kaum sein, alle landwirtschaftlichen Flächen zu Gewerbegebieten zu machen?

Da haben Sie natürlich völlig recht. Künstlich angelegte Lebensräume in stark versiegelten Gebieten können nicht die ausreichende Lösung sein. Wir haben Gott sei Dank immer noch Naturschutzflächen und Landschaftsschutzgebiete in größerer Dimension, das sind unsere artenreichsten Lebensräume. Aber der artenärmste Lebensraum wie ein Maisacker kann sehr einfach aufgewertet werden. Anders wäre es natürlich, wenn das Gebiet ökologisch im Biolandbau bewirtschaftet wäre. Kaum ein Gewerbegebiet kann eine wirklich ökologische Landwirtschaft ersetzen.

Sie untersuchen das Thema Artenvielfalt auf kommunaler Ebene, aber ein Schmetterling macht doch nicht an der Gemeindegrenze halt. Ist es sinnvoll, das globale Thema so kleinteilig zu betrachten?

Ja, auf jeden Fall. Die Flächen sind ja nicht klein. In unserem Fall hätten wir drei benachbarte Kommunen, da kommt eine große Fläche zusammen. Mit der Abschätzung des Potenzials ist es natürlich nicht getan. Die Gemeinden müssen das auch ihren Bürgern vermitteln. Die Gemeinde kann zudem von Ökopunkten profitieren.

Wo liegen denn die häufigsten Potenziale bei den Gemeinden?

Häufig werden kommunale Flächen sehr intensiv gepflegt. Das ist oft ein Bürgerwunsch: Es muss halt ordentlich sein im Schwabenländle. Die Bauhofmitarbeiter müssen die Böschungen und Parkanlagen häufig mähen, sonst wirkt das vielleicht unordentlich. Da brauchen die Kommunen die Argumente der Profis, wenn sie weniger Pflege und mehr Biodiversität haben wollen. Die Bürger sollten zudem über die Erfolge informiert werden.

Was kann jeder Einzelne in seinem Garten für mehr Artenvielfalt tun?

Wo nicht unbedingt notwendig, sollte nur selten gemäht werden. Düngen und spritzen lässt man am besten ganz bleiben. Für modischen Unfug halte ich, dass die Gärten zunehmend „versteinert“ werden. Früher gab es zum Beispiel Beete mit Stauden, heute setzen manche Marmor- oder Granitsteine in ihre Gärten oder nehmen sogar Glas. Diese Bauweisen nehmen leider zu. Gleichzeitig beobachte ich, dass viele Bürger aufgewacht sind, spätestens durch die Studie von Naturschützern, die einen Rückgang der Insektenmasse um 70 Prozent festgestellt haben.

Welche Folgen kann der Rückgang der Biodiversität für uns Menschen haben, wenn man diese Entwicklung nicht aufhält?

Die Entwicklung ist auf jeden Fall erschreckend. Wir sollten sehen, dass der Mensch das Aussterben von Organismen um den Faktor 100 bis 1000 beschleunigt hat. Ohne die Hopfenpflanze gäbe es kein richtiges Bier, Lebensräume mit Funktionen auch für den Menschen gingen verloren – zum Beispiel entwickelt die Medizin ihre Produkte zum guten Teil aus Natursubstanzen, und wir erholen uns gerne in einer vielfältigen Kulturlandschaft. Im Gegensatz dazu kommen uns die Schäden unserer Umwelt wie Klimawandel, Bodenerosion, Nährstoffeinträge in Gewässer und einiges mehr teuer zu stehen. Dann leuchtet es wohl ein, dass uns ein sorgsamer Umgang mit der Umwelt und unserer Ressourcen – eine davon ist die Biodiversität - dienlich ist. Und dafür ist es noch nicht zu spät.