Ein ganz besonderes Spiel zum Jahresende

Für das letzte Spiel vor der Winterpause reist der Frauenfußball-Regionalligist SV Alberweiler zum TSV Crailsheim (Anstoß: Samstag, 14 Uhr). Dabei handelt es sich um ein anderes Kaliber, als die letzten beiden Gegner. Für den SVA ist dies ein besonderes Spiel, auf mehr als nur der sportlichen Ebene.

„Crailsheim ist ein körperlich sehr fordernder Gegner“, sagt SVA-Trainerin Chantal Bachteler. „Die Spielerinnen sind sehr groß gewachsen und sehr robust. Dazu kommt, dass sie noch einige im Kader haben, die mehrere Saisons Zweitligaerfahrung mitbringen.“ Crailsheim stieg vor zwei Jahren aus der 2. Bundesliga ab und musste in der Vorsaison sogar befürchten direkt in Liga vier durchgereicht zu werden. „Ich habe größten Respekt davor, wie die Mannschaft sich wiedergefunden hat. Das ist eine tolle Leistung Spielerinnen mit der Erfahrung und ein paar junge Wilde zusammenzubringen. Sie haben eine gute Mischung“, so Bachteler.

Crailsheim konnte vor Wochenfrist dem ungeschlagenen Tabellenführer Ingolstadt auswärts einen Punkt abnehmen. „Sie werden sehr viel Selbstvertrauen haben“, sagt sie. „Aber auch wir wollen unsere tolle Serie ausbauen und uns für die starke Hinrunde belohnen. Wir haben im Anschluss noch eine kleine Weihnachtsfeier, die wollen wir natürlich mit positiver Stimmung halten.“

Bachteler trifft auf Ex-Verein

Aber nicht nur sportlich ist dieses Spiel ein toller Abschluss der Hinrunde. Chantal Bachteler selbst hat zwischen 2010 und 2015 insgesamt 93 Zweitligaspiele für Crailsheim bestritten. „Das war die sportlich interessanteste und schönste Zeit in meiner Laufbahn. Natürlich sind wir über 90 Minuten lang Gegner und da gibt es keine Freundschaften, aber insgesamt überwiegt doch die Freude, wieder nach Crailsheim fahren zu dürfen“, erzählt die SVA-Trainerin merkbar berührt. Der Kontakt zum TSV sei nie wirklich abgerissen und sie kenne auch noch einige Spielerinnen persönlich. „Ich freue mich darauf, nach dem Spiel mit den Mädels zu quatschen und alle wiederzusehen. An meine Zeit in Crailsheim gibt es absolut keine negativen Erinnerungen.“

Dieses besondere Spiel färbt auch auf die SVA-Spielerinnen ab. „Ich will keinen Druck auf die Mädels aufbauen“, sagt Bachteler. „Für sie soll das ein Spiel wie jedes andere sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie mir am Samstag auch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollen.“ Mit einem Sieg könnte sich der SVA bis auf fünf Punkte an das Spitzenduo heranschieben. Dabei hat Alberweiler ein Spiel weniger absolviert. In dieser Situation könnte man sicher zufrieden überwintern, bis es dann Anfang März wieder losgeht. Gegen wen? Den TSV Crailsheim.