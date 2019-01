Mia Eickmann vom B-Juniorinnen-Bundesligisten SV Alberweiler ist von Trainerin Anouschka Bernhard für den nächsten U16-Juniorinnen-Kaderlehrgang des Deutschen Fußballbunds (DFB) nominiert worden. Dieser findet vom 27. bis 30. Januar in Kamen-Kaiserau statt. Zuvor tritt Eickmann mit dem SVA, bei dem seit Dienstag die Vorbereitung auf die Rückrunde läuft, am Samstag noch bei einem Hallenturnier in Rauenberg an.