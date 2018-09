Eickmann für U16 des DFB nominiert

Fußballerin Mia Eickmann vom SV Alberweiler ist erstmals für den U16-Kader des DFB nominiert worden. Der Kaderlehrgang der U16 geht vom 29. September bis zum 3. Oktober. Die deutsche Auswahl nimmt dabei am U18-Länderpokal in Duisburg teil. Mia Eickmann ist seit diesem Schuljahr am Olympiastützpunkt in Stuttgart und trainiert unter der Woche bei den C-Junioren des FSV Waiblingen (Oberliga Baden-Württemberg), wo sie auch ein Spielrecht besitzt. Am Wochenende kommt Mia Eickmann bei den Spielen in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd für den SV Alberweiler zum Einsatz. Auf Abruf für die DFB-U16-Juniorinnen steht Franziska Gaus von den SVA-B-Juniorinnen, die noch ein Spielrecht bei den B-Junioren des FC Wangen hat.

Für einen Vorbereitungslehrgang der U16-Juniorinnen des WFV an der Sportschule in Ruit am 27. und 28. September sind die B-Juniorinnen Leonie Birk, Franziska Gaus, Julia Stützenberger, Julia Kopf, Susen Kiesel und Britta Peters vom SV Alberweiler nominiert worden. Am 29. und 30. September findet dann das 35. Mädchenturnier des Süddeutschen Fußballverbands statt. Der WFV ist Titelverteidiger.

Lena Rädler, Milena Kohlmeyer (beide SV Alberweiler Frauen), Solveig Schlitter, Vera Ellgass und Laureta Temaj (alle SV Alberweiler B-Juniorinnen) sind mit der U18 des WFV beim Länderpokal (DFB-Sichtungsturnier) in Duisburg vom 29. September bis zum 3. Oktober dabei. Auf Abruf wurden Laura Bozenhardt und Svenja Kunz (beide SV Alberweiler B-Juniorinnen) nominiert. Die Vorbereitung auf das Turnier beginnt am 28. September in Ruit.