Ehrungen für verdiente Mitglieder

Die Mitglieder des Katholischen Kirchenchors Schemmerhofen haben unter Corona-Auflagen, im Haus Sankt Anna zu ihrer Jahreshauptversammlung getroffen. Als Vertreterin des Pastoralteams war Schwester Viktoria anwesend.

Nach der Begrüßung von Michael Strecker folgten die in diesem Jahr eher kurzen Berichte von Kassenwart, Schriftführer, Vorstand und Dirigentin. In seinem Bericht blickte der Vorsitzende nochmals auf die schwere zurückliegende Zeit. Vom Mai 2020 bis Augusst 2021 übernahm eine kleine Gesangsgruppe des Kirchenchores die musikalische Begleitung von Gottesdiensten. 21 Sängerinnen und Sänger sangen abwechselnd von der Empore in Begleitung der Orgel. Dafür bedankte er sich bei allen, besonders bei Dirigentin Ulrike Fremgen und lobte die gute Zusammenarbeit mit den Organistinnen.

Nachdem der Kassenprüfer Josef Glaser eine einwandfreie Führung der Kasse bescheinigte, übernahm Schwester Viktoria die Ehrungen.

Folgende Sängerinnen wurden für ihr langjähriges Singen geehrt:

Für zehn Jahre Karola Riester, für 15 Jahre Christa Hummler, für 30 Jahre Andreas Matt, für 40 Jahre Lothar Müller und für 50 Jahre Elisabeth Segmehl und Maria Straßer. Eine Auszeichung für 55 Jahre erhielt Margot Schmidberger und für 60 Jahre Ilse Steiner. Die Geehrten bekammen eine Urkunde oder einen Ehrenbrief von Bischof Gebhard Fürst.

Alle durften sich noch über ein kleines Präsent freuen. Auch Dirigentin Ulrike Fremgen erhielt ein kleines Dankeschön für ihren besonderen Einsatz. Anschließend erfolgte einstimmig die Entlastung der Vorstandschaft.

Zum Abschluss bedankte sich der Vorsitzende Strecker bei allen, die zum Gelingen der Versammlung beigetragen haben und allen Mitgliedern für ihr Kommen.