DRK Schemmerhofen ist stolz auf neues Fahrzeug

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 2. Juli blickte der DRK-Ortsverein im Mühlbachsaal auf das vergangene Jahr mit allen Aktionen, sowie auf die Beschaffung des neuen Fahrzeuges als Ersatz für den Wohnwagen, zurück.

Bürgermeister und DRK-Ortsvereinsvorsitzender Mario Glaser dankte allen Helferinnen und Helfern des Roten Kreuzes für die Arbeit auch unter schwierigen Bedingungen. Mit dem neuen Fahrzeug ist der Ortsverein auf dem richtigen Weg. Damit können nicht nur die bestehenden Mitglieder motiviert, sondern auch neue gewonnen werden. Mit dem B-KTW kann das Jugendrotkreuz üben und er bietet einen hohen Mehrwert für Einsätze und Dienste in der Gemeinde und darüber hinaus. Der Ortsverein Schemmerhofen ist hervorragend aufgestellt und er ist sehr gerne dessen Vorsitzender.

Franz Karl Moder berichtete, dass die Bereitschaft in den letzten zwei Jahren durch Corona sehr eingeschränkt tätig war, weshalb oft Dienstabende ausfielen und sehr wenige Dienste und Übungen stattfanden. Trotzdem wurde einiges bewegt, wie Impfaktionen im DRK-Haus mit einmalig mehr als 300 zu Impfenden. Ein weiteres großes Projekt war die Beschaffung des Rettungswagens, nachdem der Wohnwagen nicht mehr zeitgemäß war und keinen TÜV mehr bekam. Die Kreissparkasse übernahm den kompletten Betrag sowie einen Zusatzbetrag für die Ausstattung. Des Weiteren wurde ein Spendenaufruf in der Gemeinde gestartet. So spendeten weitere Firmen und Privatleute.

Die Kassiererin Jessica Hafner wurde von Franz Karl Moder vertreten. Er präsentierte eine tadellos geführte Kasse und informierte anschließend über die geplanten Investitionen. Der Ortsverein möchte gerne die persönliche Schutzausrüstung der Helfer und die Uniformen der Funktionsträger vervollständigen. Des Weiteren soll in Ausbildung, San-Material und neue Defibrillatoren investiert werden.

Die Blutspendezahlen sind leider aktuell etwas rückläufig. Im Jahr 2021 kamen bei den 12 Blutspenden in Schemmerhofen 1574 Konserven zusammen. Es war erfreulich, dass 98 neue Erstspender gewonnen werden konnten.

Letztes Jahr gab es in der Einsatzgruppe 19 Alarmierungen, davon Unterstützungen des Rettungsdienstes wie Transporte und Tragehilfen.

Die Helfer-vor Ort (HvO) hatten letztes Jahr 97 Einsätze, bei denen sie ausgerückt sind. Dies waren coronabedingt weniger als gewohnt.