DRK Schemmerhofen feiert 40-jähriges Bestehen

Mehr als 300 Besucher sind zur Feier des 40-jährigen Bestehens des DRK Schemmerhofen gekommen. Das bunte Programm bot für jeden etwas: Ob beim Eröffnungsgottesdienst, den Aktionsständen, der Auftritt der Band Egigg und dem Public Viewing beim Deutschlandspiel.

Der Pfarrer Andreas Meyer von der Klinikumsseelsorge Ulm zelebrierte den Gottesdienst, der von Mitgliedern des Ortsvereins mitgestaltet sowie von Gabi Birk und Beate Laupheimer musikalisch begleitet wurde. Schemmerhofens Bürgermeister und Ortsvereinsvorsitzender Mario Glaser und Bereitschaftsleiter Franz-Karl Moder begrüßten die Gäste. Am Mittag starteten die Aktionen an den Ständen in und ums DRK-Haus. Dazu gehörte auch die Station „Erste-Hilfe zum Mitmachen“, bei der die Besucher ihre Kenntnisse mit geschminkten Szenarien unter Beweis stellen konnten. Bei einer Bildershow mit aktuellen Fotos des Ortsvereins gewannen die Besucher einen Einblick in die Arbeit. Im Raum „Chronik“ stellte das DRK Bilder von 1978 bis heute aus und zeigte die wichtigsten Ereignisse der Bereitschaft seit der Gründung. Vor dem Haus konnte ein Rettungs- und ein Krankentransportwagen besichtigt werden sowie das Schnelleinsatzgruppenfahrzeug, der Mannschaftstransportwagen und der Betreuungsanhänger. Die Gäste konnten sich zudem über die Angebote des Kreisverbandes und des Ortsvereins informieren.

Vergnügung für die Kinder bot die Hüpfburg in Form eines Rettungswagens und das Kinderschminken. Am Nachmittag spielte dann die Band Egigg aus Neu-Ulm. Sie begeisterte das Publikum mit aktuellen Hits und Rock-Klassikern. Im Zelt fand die Übertragung des WM-Fußballspiels Deutschland gegen Mexiko statt.