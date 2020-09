Das Deutsche Rote Kreuz veranstaltet am Donnerstag, 24., und Freitag, 25. September, jeweils von 14.30 bis 19.30 Uhr eine Blutspendenaktion in der Aßmannshardter Mehrzweckhalle. Die Bestände der Blutkonserven seien aufgrunde die Urlaubszeit sowie des Ausfalls zahlreicher Blutspendetermine stark gesunken, so das DRK. „Auch in Corona-Zeiten ist die Blutspende sehr sicher“, teilt das DRK mit. Die Blutspende findet nur mit vorheriger Onlineterminreservierung statt. „Gehen Sie nur zur Blutspende, wenn Sie sich gesund und fit fühlen“, so das DRK. Menschen mit Erkältungssymptomen werden nicht zur Blutspende zugelassen. Wer Kontakt zu einem Coronaverdachtsfall hatte oder sich in den letzten Wochen einen Risikogebiet aufgehalten hat, muss vier Wochen mit Blutspenden pausieren.

Onlineterminreservierung ist erforderlich unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/mehrzweckhalle-assmannshardt