Drei Verletzte nach Unfall auf der B465

Ein 16-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der B 465 in Schemmerhofen schwer verletzt worden. Zudem wurden die beiden Insassen eines Autos leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhrt der 16-Jährige am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in der Alten Biberacher Straße und wollte nach links in Richtung Biberach abbiegen. Dabei habe er die Vorfahrt eines BMW missachtet, der von Biberach in Richtung Schemmerhofen unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Ein Krankenwagen brachte den Jugendlichen in eine Klinik. Der 67-jährige Fahrer des BMW und seine 65-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 25 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Straße voll gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen