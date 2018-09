Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler empfangen am dritten Spieltag in der Fußball-Bundesliga Süd am Samstag in der heimischen Hessenbühl-Arena den 1. FC Nürnberg. Anstoß ist nicht wie gewohnt um 14 Uhr, sondern um 16.30 Uhr. Das Spiel kann erst um diese Zeit angepfiffen werden, da zuvor noch andere Jugendspiele in Alberweiler stattfinden.

Eigentlich hätte das Spiel in Nürnberg stattfinden sollen. Da in Nürnberg der Rasenplatz erneuert wird und das ganze Jahr nicht bespielbar ist und das Ausweichspielfeld wegen einer Großveranstaltung nicht zur Verfügung steht, wurde das Heimrecht mit dem SV Alberweiler getauscht, damit die Partie ausgetragen werden kann. Der SVA steht nach zwei Spieltagen mit der Maximalausbeute von sechs Punkten an der Tabellenspitze. Alberweiler ist die einzige Mannschaft in der Liga, die noch ohne Verlustpunkte dasteht. Das Ziel ist es, im Heimspiel gegen Nürnberg die Tabellenführung zu behaupten.

Nürnberg liegt nach zwei Spieltagen auf dem siebten Tabellenplatz mit einem Sieg und einer Niederlage. Zuletzt hat der „Club“ im Heimspiel gegen den Aufsteiger Eintracht Frankfurt mit 2:1 gewonnen. In der Vorsaison hat der SVA beide Spiele gegen Nürnberg für sich entschieden. Auswärts endete das Spiel mit 2:1 für den SVA, in Alberweiler siegte die Mannschaft von Trainer Dominik Herre mit 2:0. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg gibt Herre folgende Zielsetzung aus: „Gegen Nürnberg geht es erneut um drei wichtige Punkte. Wir wollen mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in die Partie gehen. Klares Ziel sind drei Punkte. Wir werden lediglich auf uns schauen und unser Spiel durchziehen.“ Der Kader dürfte ähnlich bestückt sein wie in der Vorwoche gegen Freiburg. Es stehen alle Spielerinnen bis auf Saskia Hepp (starke Prellung) zur Verfügung.