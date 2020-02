Sowohl die C-Juniorinnen als auch die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben sich den württembergischen Futsal-Hallenmeistertitel gesichert. Da beide Turniere zeitgleich stattfanden, mussten sich die beiden Trainer Dominik Herre und Franz Herre aufteilen. Franz Herre coachte die C-Juniorinnen in Dotternhausen, Dominik Herre die B-Juniorinnen in Wendlingen erfolgreich zum Titel. Während es für die C-Juniorinnen des SVA der erste Titelgewinn auf württembergischer Ebene in der Halle war, siegten die B-Juniorinnen bereits zum sechsten Mal in Folge.

Die C-Juniorinnen als auch die B-Juniorinnen des SVA sicherten sich in ihrer Vorrundengruppe jeweils den ersten Platz. Die C-Juniorinnen erspielten sich in drei Gruppenspielen sieben Punkte, die B-Juniorinnen gewannen alle drei Gruppenspiele. Im Halbfinale der C-Juniorinnen wurde der TSV Tettnang mit 3:0 klar besiegt, die B-Juniorinnen gewannen mit demselben Ergebnis im Halbfinale gegen den Oberligisten FC Ellwangen.

Auch im Finale setzten sich beide Teams des SVA dann durch. Die C-Juniorinnen bezwangen den SV Onolzheim mit 2:0. Alberweilers B-Juniorinnen besiegten den württembergischen Bundesligakonkurrenten VfL Sindelfingen Ladies mit 1:0. Somit dürfen sich die C-Juniorinnen und B-Juniorinnen württembergischer Hallenmeister in der Saison 2019/2020 nennen.

Durch die beiden Erfolge haben sich die beiden Teams des SV Alberweiler für die vierte süddeutsche Hallenmeisterschaft im Futsal qualifiziert, welche am Sonntag, 1. März, im badischen Wertheim stattfindet. Die C-Juniorinnen spielen vormittags und die B-Juniorinnen am Nachmittag. In Wertheim spielen die Sieger der Landesverbände Badens, Südbadens, Hessens, Bayerns und Württembergs den süddeutschen Meister im Futsal im Modus „jeder gegen jeden“ aus. Die qualifizierten Teilnehmer bei den C-Juniorinnen sind: Karlsruher SC, Hegauer FV, 1. FFC Frankfurt, SpVgg Greuther Fürth und SV Alberweiler. Bei den B-Juniorinnen sind dabei: TSG 1899 Hoffenheim, SC Freiburg, SC Dortelweil, FC Bayern München und SV Alberweiler. Der SV Alberweiler ist der einzige Verein, der sich sowohl bei den C-Juniorinnen als auch bei den B-Juniorinnen für die süddeutsche Meisterschaft im Futsal qualifiziert hat.

WFV-Endrunde: Vorrunde C-Juniorinnen (in Dotternhausen): SVA – SGM Donzdorf 1:1, SVA – TSV Heimsheim 5:0, SVA – SV Unterjesingen 3:0. Halbfinale: SVA – TSV Tettnang 3:0. Finale: SVA – SV Onolzheim 2:0. SVA C-Juniorinnen: Wolff - Landsbeck, Peker, Käppeler, Seemann, Pfeffer, Burghardt, Bolinger, Benkendorf, Gutermann. Vorrunde B-Juniorinnen (in Wendlingen): SVA – SGM Donzdorf 2:0, SVA – TSVgg Plattenhardt 2:0, SVA – SV Böblingen 2:1. Halbfinale: SVA – FC Ellwangen 3:0. Finale: SVA – VfL Sindelfingen Ladies 1:0. Kader SVA B-Juniorinnen: Renz - Kopf, Gaus, Hepp, Eickmann, Stützenberger, Erdle, Hagel, Sock.