Dirndlparade beim Altheimer Frühlingsfest

Der Vatertagsfrühschoppen beim Musikverein Altheim steht bei partyliebenden jungen Leuten hoch im Kurs. Hier dabei zu sein, ist für viele ein Muss. Punkt 10 Uhr wurde am Himmelfahrtstag vom Vorsitzenden Rainer Frey, Brauereichef Michael Ott und Braumeister Damian Merbach, der Bieranstich vollzogen und die Party nahm ihren Lauf.

Väter im gesetzten Alter waren bei dem Partywahnsinn im vollen Zelt eher die Ausnahme. „Viele Besucher warteten schon lange vor dem Zelt, bevor wir die Tore öffneten“, berichtete ein zufriedener Vorsitzender Rainer Frey.

„Danach füllte sich das Zelt in raschem Tempo und unsere Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die Durstigen zu versorgen.“ Zur Stimmungsmache hatte der veranstaltende Förderverein des MV Altheim die derzeit hoch im Kurs stehende Partyband Albkracher engagiert. Mit einer musikalischen Mischung aus Alpenrock, Volksmusik und Charthits brachten die acht Musiker von der Alb das Zelt bald zum Kochen und die Besucher auf die Bänke.

„Wir kommen jedes Jahr hierher“, schwärmte Angelika Burkhart aus Berkheim, um die sich weitere fünf gutgelaunte Mädels im feschen Dirndl scharten. „Es ist einfach ein tolles Fest“.

Nach einem Tag der Ruhe geht die Gaudi am Samstag um 19 Uhr mit einem Stimmungsabend weiter. Der Musikverein Moosheim-Tissen und die Hühnerbach-Musi samt Alphornbläser, wollen alle Register ziehen. Am Sonntag beginnt der Tag mit einem Zeltgottesdienst. Beim Frühschoppen und am Nachmittag unterhalten die Musikvereine Obersulmetingen und Altheim. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

