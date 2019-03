„Dieses Mal sind wir Außenseiter“

Nach einem erfolgreichen Auftakt nach der Winterpause steht am Sonntag, 10. März, für die Fußballerinnen des SV Alberweiler das Spitzenspiel in der Regionalliga gegen den Tabellenführer, den FC Ingolstadt 04, an. Vor heimischer Kulisse hat die Mannschaft von Chantal Bachteler die große Chance, die Lücke nach ganz vorne schließen. Anpfiff ist um 14 Uhr.

„Für uns ist die Situation ganz anders als sonst“, so Bachteler. „Wir sind am Sonntag der ganz klare Außenseiter, das kommt nicht so oft vor und nimmt viel Druck von uns.“ Mit dem FC Ingolstadt kommt eine sehr professionell strukturierte Mannschaft nach Oberschwaben, die auch individuell hochklassig besetzt ist. „Sie haben drei, vier Spielerinnen im Kader, die direkt aus der ersten Liga kommen“, erklärt die Trainerin des SVA. „Das ist für einen Regionalligisten natürlich ein Traum.“

Besonders Ricarda Kießling bereitet ihr Kopfschmerzen: „Sie war im Hinspiel der Dreh- und Angelpunkt im Ingolstädter Spiel. Individuell haben sie einfach eine ganz besondere Klasse.“ Kießling war vor der Saison von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München die rund 50 Kilometer in den Norden nach Ingolstadt gekommen. Das Hinspiel in Ingolstadt konnten die Oberbayerinnen mit 6:2 auf heimischem Kunstrasen für sich entscheiden. „Die Niederlage ging in Ordnung, aber das Ergebnis war deutlicher als die Leistung“, sagt Bachteler.

Verletzungsprobleme beim SVA

Aber nicht nur der gegnerische, auch der eigene Kader treibt Bachteler die Sorgenfalten auf die Stirn. Annika Enderle, die sich beim Sieg am vergangenen Sonntag gegen Crailsheim verletzt hatte, wird für längere Zeit aufgrund zweier Bänderrisse im Sprunggelenk ausfallen. Ecem Cumert ist auch noch nicht zurück im Training. „Wir müssen sehen. Das werden wir vermutlich erst beim Warmmachen vor dem Spiel entscheiden können“, so Bachteler. Und auch Alberina Syla ist leicht am Knie verletzt. Bei ihr ist es ebenfalls nicht sicher, ob sie am Sonntag antreten kann. „Das sind drei wichtige Spielerinnen, die uns fehlen beziehungsweise angeschlagen sind. Das macht uns jetzt nicht unbedingt qualitativ schlechter, aber viel passieren darf nicht mehr“, konstatiert sie.

Der FC Ingolstadt 04 steht momentan sechs Punkte vor dem SV Alberweiler an der Tabellenspitze, hat aber ein Spiel mehr absolviert. „Für uns gilt es am Sonntag einfach, den Kampf anzunehmen. Wir wollen gewinnen“, sagt die Trainerin entschlossen. Mit einem Sieg könnte ihr Team also bis auf drei Punkte an die Tabellenführung heranrücken. Motivationsprobleme kann Chantal Bachteler definitiv nicht beklagen: „Nein, da mache ich mir keine Sorgen. Die Mädels ziehen voll mit. Wir spielen zu Hause und wollen so lange wie möglich vorne dranbleiben.“