Dieser Schemmerhofer will Weltmeister im Mauern werden

Der 22-jährige Maurer Christoph Rapp aus Schemmerhofen startet als Mitglied des Nationalteams Deutsches Baugewerbe bei der 45. Weltmeisterschaft der Berufe. Der Wettbewerb findet vom 22. bis zum 27. August im russischen Kazan statt.

Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe besteht aus sechs hochbegabten Nachwuchshandwerkern, die in den fünf Gewerken Zimmerer, Maurer, Fliesenleger, Stuckateur und Beton- und Stahlbetonbauer ihr Können unter Beweis stellen. Das Maurerhandwerk vertritt dieses Jahr der 22-jährige Christoph Rapp aus Schemmerhofen. Im vergangenen Jahr hat er bei der Europameisterschaft der Berufe bereits die Goldmedaille gewonnen und sich somit den Titel als Europas bester Maurer gesichert. Daran will er beim Wettbewerb in Kazan anknüpfen.

Cool bleiben in Kazan

„Dass es im letzten Jahr für die Goldmedaille gereicht hat, hätte ich nicht erwartet. Aber natürlich gibt das Rückendeckung für die Weltmeisterschaft“, sagt er. Sein Rezept für den Wettkampf sei: „Cool bleiben und einfach machen. So, wie sich das für Maurer eben gehört.“

Rund 1500 Teilnehmer aus 60 Ländern treten bei der „World Skills“ in Russland gegeneinander an. Austragungsort ist das Ausstellungszentrum „Kazan Expo International Exhibition Centre“. Vom 22. bis zum 27. August werden dort insgesamt 56 nicht-akademische Berufswettbewerbe ausgetragen. Das Team von WorldSkills Germany beteiligt sich mit 39 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die in 33 offiziellen Disziplinen starten.

„Mein Beruf ist der schönste der Welt, gar keine Frage“, sagt Rapp. „Am Ende des Tages sieht man, wofür man gearbeitet hat und baut an etwas mit, das im besten Fall jahrzehntelang bestehen bleibt.“ Rapp hat seine Ausbildung 2016 abgeschlossen und durchläuft aktuell die Weiterbildung zum Bautechniker und Maurermeister.

Fachkräfte weiterhin gesucht

Getragen wird das Nationalteam Deutsches Baugewerbe vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB). Für Geschäftsführer Felix Pakleppa ist die Förderung junger Menschen, die für ihren Beruf am Bau brennen, ein großes Anliegen: „ Wir bilden die Fachkräfte von morgen aus – und das kann sich im internationalen Vergleich sehen lassen.“

So könne eine abgeschlossene Bau-Ausbildung der erste Schritt zur Gründung eines eigenen Unternehmens sein. Vor diesem Hintergrund steige das Interesse an einer Tätigkeit in der Bauwirtschaft: Ende 2018 gab es gegenüber dem Vorjahr bundesweit rund fünf Prozent mehr Auszubildende in den Bauberufen.