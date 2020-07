Diese Familie stellt ihre eigene Pasta her – Das ist ihr Geheimnis

Von Deutsche Presse-Agentur

Frühmorgens vor einer Woche im Nationalpark Berchtesgaden. Ein Auto im geschützten Gebiet. Eine Touristin ist an Schranken und Verbotsschildern vorbei gefahren, hat ihr Zelt aufgestellt — „zweifellos an einer wunderschönen Stelle“, sagt der Ramsauer Tourismusdirektor Fritz Rasp. „Es hat ausgesehen wie Kanada pur. Aber es ist halt so nicht akzeptabel.“

Rasp benachrichtigt die Ranger, die auch zum Ostufer des Königssees ausrücken müssen.