Diebe haben es auf Fahrzeuge abgesehen

Diebe waren am Samstag in der Alte Biberacher Straße in Schemmerhofen unterwegs. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr nahmen sie aus einem geparkten Auto eine Handtasche. Darin waren Ausweise, Schmuck, eine Brille und andere Gegenstände. Diese machten die Diebe zu ihrer Beute und flüchteten damit, wie die Polizei mitteilt. In ein Wohnmobil in der Kantstraße in Laupheim brachen sie am Sonntag oder Montag ein.

Die Polizei Laupheim, erreichbar unter Telefon 07392 / 963 00, hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie klärt nun auch, ob das Auto verschlossen war oder ob die Diebe leichtes Spiel hatten.