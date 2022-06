„Die traurige Flöte“ ist ein musikalisches Ein-Mann-Theater

Im musikalischen Theater “Die traurige Flöte”, das sich an Kindergartenkinder, Grundschüler sowie an Musikvereine im Rahmen einer Instrumentenvorstellung richtet, nimmt der Autor und Darsteller Herbert Hornig die Kinder mit auf eine musikalische Reise, bei der sie eine anfangs traurige Blockflöte begleiten, um ihr verlorenes Flötenstück zu finden. Diese trifft dabei viele neue Freunde, die durch Flügelhorn, Posaune, Tenorhorn, Akkorden, Saxofon, Tuba und Alphorn dargestellt werden.

Findet diese Blockflöte wohl am Ende ihr Glück? Dies erfahren am Montagmorgen, 27. Juni, die Zweit- bis Viertklässler der Mühlbachschule Schemmerhofen, die von Herbert Hornig auf die musikalische Reise mitgenommen werden, engangiert von den Musikvereinen Aßmannshardt und Schemmerhofen.

Dieses Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms Impuls gefördert. Mit dem Förderprogramm Impuls soll der Amateurmusik im ländlichen Raum zum Neustart des kulturellen Lebens geholfen werden. Erfolgreich konnten sich die beiden Musikvereine für dieses Engagement bewerben.

Am darauffolgenden Freitag, 1. Juli veranstalten die beiden initiierenden Musikvereine der Gemeinden Aßmannshardt und Schemmerhofen mit ihren Jugendorchestern eine interaktive Probe in ihren Proberäumen, bei denen die Kinder mit einfachen Instrumenten im Jugendorchester aktiv an der Erarbeitung eines Musikstückes teilnehmen können. Genaue Informationen zu diesem musikalischen Treffen bekommen die Schulkinder am 27. Juni in Form eines Flyers.

www.musikverein-assmannshardt.de

www.musikverein-schemmerhofen.de