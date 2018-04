Die letzten Arbeiten werden teurer

Der Zeitdruck war groß, der Spielraum gering: Die Gemeinde Schemmerhofen hat die Arbeiten für das Entwässerungsbecken und die Schlosserarbeiten an der Mühlbachschule vergeben. Beide Arbeiten werden deutlich teurer als zunächst geplant. Dafür gab es im Rat auch Kritik am Architekten.

„Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“, bemerkte Schemmerhofens Bürgermeister Mario Glaser in der Gemeinderatssitzung. „Es hätte auch sein können, wir finden gar keine Firma.“ Schließlich hatte die Gemeinde erst im zweiten Anlauf ein einziges Angebot für das Entwässerungsbecken erhalten, das allerdings deutlich über der Kostenschätzung lag. Das einzige nachträgliche Vergleichsangebot war noch teurer. Deshalb hat die Gemeinde die Arbeiten nun an den ersten Bieter, die Firma Hämmerle aus Oggelshausen zum Preis von 77 000 Euro vergeben. Der Rat stimmte einstimmig zu. Das Becken soll das Regenwasser auffangen, puffern und kontrolliert in den Mühlbach ableiten. Die ursprüngliche Kostenschätzung dafür lag bei etwa 33 000 Euro. Allerdings müssen jetzt unter anderem die Leitungen tiefergelegt werden, um das Gefälle auszugleichen.

Eine deutliche Kostensteigerung hat sich nun auch bei der Vergabe der Schlosserarbeiten ergeben. Auch hier war lediglich ein Angebot eingegangen. In der Kostenschätzung war eine Summe von 45 000 Euro vorgesehen, die Arbeiten hat der Rat jetzt aber zum Preis von 81 000 Euro an die Firma „Ihr Montage-Spezialist“ aus Rottenacker vergeben, nachdem kein anderes Angebot vorlag.

Kritik an Kostenschätzung

Kritik gab es daher vor allem an den Planungen und der Kostenprognose. „Wir waren von den Preisen schockiert und haben bei den Architekten nachgefragt“, erklärte Glaser. Die Kostenberechnungen für den Schlosser seien bereits 2014 erstellt worden und seitdem nicht mehr weitergeschrieben worden. Mehrkosten seien aber auch durch Abstimmungsprobleme zwischen dem Hochbau- und den Außenanlagenarchitekten entstanden sowie durch die Erneuerung der Dächer aus den 1960er und 1980er Jahren.

Gemeinderat Paul Haid sagte in Richtung des Architekten: „So kann es eigentlich auch nicht sein.“ Glaser schlug zunächst in die selbe Kerbe: Das Kostenbewusstsein des Architekten sei „nicht sonderlich ausgeprägt“, vor allem auf der Suche nach Einsparpotenzialen bei der Ausstattung der Schulräume. Zugleich aber lobte er: Andere Vergaben seien deutlich unter der Kostenschätzung gewesen, zugleich habe die Planung „Hand und Fuß“. Und an der Mühlbachschule entstehe schließlich „etwas Gewaltiges“.