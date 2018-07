„Die Kinder aus der Höhle zu holen, ist wahnsinnig riskant“

Keine fünf Monate nach Wiedereröffnung hat die Cafeteria im Waldseer Krankenhaus ihren Betrieb am 27. Juni bereits wieder eingestellt. Nach Angaben von OSK-Sprecher Winfried Leiprecht sah sich die Pächterin des Bistros aus „wirtschaftlichen Gründen“ zu diesem Schritt gezwungen. Nun springt ein „Backmobil“ in die Bresche und beliefert das Personal vormittags zehn Minuten lang mit Pausensnacks und Salaten. Und für Patienten und Besucher soll es an den Wochenenden zum Automaten-Kaffee bald ein Kuchenbuffet geben als Ersatz für „Gisis Caféstube“.