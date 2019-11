Die Betreuung demenzkranker Angehöriger

Der Gesprächskreis pflegender Angehöriger für Schemmerhofen und Umgebung trifft sich am Mittwoch, 20. November, von 14 bis 16 Uhr im Rathaus in Schemmerhofen. Am Thema interessierte oder neu betroffene Angehörige können dazukommen oder sich bei Fragen zur häuslichen Pflege an die Leitenden wenden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Dr. Mirjam Meyer, Oberärztin der Alterspsychiatrie im Zentrum für Psychiatrie Bad Schussenried, und ihre Mitarbeiter werden laut Ankündigung über den Umgang mit Demenz-Patienten informieren. Die Angehörigen sind bei der Krankheit besonders betroffen, wenn der Partner, der Vater oder die Mutter sich im Wesen verändert hat, seltsam reagiert, plötzlich unzumutbare Forderungen stellt oder wenn er unter zusätzlichen Erkrankungen wie Parkinson leidet. Auch wenn er die Nacht zum Tag macht, fällt es schwer, angemessen mit dem Betroffenen umzugehen oder entlastende Hilfen zu nutzen. Die Symptome sind bei den Betroffenen sehr unterschiedlich. In erster Linie werden die Fragen der Anwesenden zum Umgang mit dem Betroffenen besprochen und als entlastende Hilfe für Angehörige die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) vorgestellt.