DFB nominiert Gaus für „Nordic Cup“

Franziska Gaus von den Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Alberweiler ist für den U16-Juniorinnen-Lehrgang des Deutschen Fußballbunds (DFB) und das Turnier „Nordic Cup“ (30. Juni bis 9. Juli) in Schweden nominiert worden. Gegner in der Gruppe B sind dabei Island, Dänemark und Norwegen. In der Gruppe A treffen Schweden, Niederlande, England und Finnland aufeinander. Das Finale sowie die Platzierungsspiele der acht teilnehmenden Nationen findet am Montag, 8. Juli, statt. Gaus hat bis dato noch kein Länderspiel für Deutschland absolviert. Die Spielerin besitzt neben dem Spielrecht für die Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Alberweiler auch noch ein Spielrecht für die B-Junioren des FC Wangen.