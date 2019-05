Das sind die Ortschaftsräte in den Schemmerhofer Ortsteilen

Die Schemmerhofer haben am Sonntag auch die Ortschaftsräte gewählt. Das sind die Gewählten für die Gremien in Alberweiler, Altheim, Aßmannshardt, Ingerkingen und Schemmerberg, die Stimmenzahl steht jeweils in Klammern.

Alberweiler: Neun Sitze, Wahlbeteiligung bei 73 Prozent

Freie Wählervereinigung (vier Sitze):

Roland Dobler (244), Fabian Egle (320), Gisela Frankenhauser (310), Peter Zimmermann (236)

GfAUG (fünf Sitze):

Ackermann, Jennifer (263), Blersch, Martin (165), Richard Bürk (161), Andreas Graf (227), Silke Mohr (474)

Altheim: Neun Sitze, Wahlbeteiligung bei 70,8

Freie Wählervereinigung (neun Sitze): Franz Albrecht (299), Anton Bogenrieder (350), Christian Hagel (218), Marc Hoffmann (254), Dr. Hanne Meissner (241), Markus Müller (228), Jürgen Ogger (321), Sebastian Ogger (255), Bernadette Pfeifle (298),

Aßmannshardt: Neun Sitze, Wahlbeteiligung bei 70,9 Prozent

Freie Wählervereinigung (neun Sitze):

Klaus Blersch (352), Florian Braun (281), Isabella Gemeinder (258), Michael Heckenberger (317), Christoph Moll (231),

Günther Ossewski (272), Frank Sauter (366), Tobias Schmid (261), Robert Zell (338)

Ingerkingen: Elf Sitze, Wahlbeteiligung bei 60,9 Prozent:

Freie Wählervereinigung: Haid, Paul (354), Ursula Haid (420), Jenisch, Tanja (293), Dieter Kaiser (301), Helmut Kammerlander (256), Marcel Prinz (312), Stefanie Ried (331), Peter Schlichtig (364), Jürgen Steinle (418), Anita Stöhr, (283), Jürgen Weber (359)

Schemmerberg: Elf Sitze, 50,3 Prozent Wahlbeteiligung

Unabhängige Wählervereinigung (elf Sitze):

Philipp Bochtler (524), Andreas Burkhardt (355), Christian Engstler (440), Stefan Grözinger (406), Tanja Hagel (364), Josef Hinsinger (362), Gerhard Kopf (455), Reiner Lebherz (441), Alfred Maier (463), Celina Mayer (342) Christian Stegmaier (487).