„Balkan-Projekt“ zu Gast in Schemmerberg

Das „Balkan Projekt“ tritt am Samstag, 18. Juni, im „Kunstschalter“ in Schemmerberg auf. „Balkan Projekt“ ist ein Pilotprojekt und eine musikalische Kooperation unter der Leitung des Dozenten und Musikers Simon Wagner aus Tübingen und stellt am 18. Juni seine Ergebnisse vor. Begleitet wird der Abend von DJ Selektor Tom, die Feuertänzerin Luma Loko tanzt bei Anbruch der Dunkelheit mit Feuer. Mit der osteuropäischen Suppenköstlichkeit „Soljanka“ ist auch etwas für den kleinen Hunger dabei. Der Eintritt zu diesem besonderen Abend ist frei, über eine Spende freut sich der Gastgeber, denn laut der Mitteilung lebt der „Kunstschalter“ von der Teilhabe der Bürger. Die Veranstaltung am 18. Juni, die aus dem Programm „Freiräume“, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und der Gemeinde Schemmerhofen gefördert wird, beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.kunstschalter-schemmerhofen.de.