Dünkel verzeichnet weiteres Erfolgsjahr

Die Unternehmensgruppe Dünkel blickt zufrieden auf das 87. Jahr der Firmengeschichte zurück. In ihrer Pressemitteilung ziehen die Schemmerhofer Bilanz in ihren verschiedenen Unternehmensbereichen.

Erstmals in der Firmengeschichte der Kieswerke Dünkel wurde 2019 die Marke von 900 000 Tonnen gefördertem Kies- und Sand übertroffen. Beliefert wurden ausschließlich Kunden in regionaler Nähe. Sand und Kies werden zum Bau von Gebäuden und Straßen, aber auch für die Industrie gebraucht. Die positive regionale Konjunktur-Entwicklung erlaubt auch weiterhin einen optimistischen Blick in die Zukunft. Um den wachsenden Kundenansprüchen gerecht zu werden, seien die Werke mit modernster, nachhaltiger Technologie ausgestattet. 60 Prozent des benötigten Energiebedarfs werde über Grünstrom aus eigenen Solarparks gedeckt. In aufwendigen Rekultivierungsmaßnahmen wird der Natur nach dem Abbau dann auch wieder zurückgegeben, was zuvor entnommen wurde. Ursprung der zahlreichen Naherholungsgebiete, Baggerseen, Biotope und Mischwälder, für die das Rißtal bekannt ist, sind renaturierte Kiesabbaugebiete. „Die Kieswerke Dünkel sind darüber hinaus Vorreiter und Forschungspartner für erneuerbare Antriebskonzepte, wie Brennstoffzellen und den batteriebetriebenen Elektromotor“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Activ-Group mit ihren Tochtergesellschaften, der größte Unternehmensbereich der Dünkel-Gruppe, blickt auf ein vielseitiges und dynamisches Geschäftsjahr zurück. So habe man 2019 in der Region mehrere Hunderttausend Quadratmeter Wohn- und Gewerbeflächen gebaut und übergeben. Die spanische Niederlassung in Barcelona entwickle sich absolut positiv. Seit zehn Jahren realisiere man Fach- und Handelsimmobilien, aber auch Hotellerie und Gastronomie sowie Ferien-Immobilien. Projekte der spanischen Activ-Group seien in den Handels-, Szene- und Touristenzentren wie Barcelona, Madrid, Valencia, Malága und auf Mallorca zu finden.

Unter dem Dach der Activ-Solar sind die Aktivitäten der Gruppe im Bereich regenerativer Energieerzeugung zusammengefasst. Activ betreibe sechs eigene Solarparks, mehr als 45 Solar-Dachlandschaften im Eigenbestand und produziert mehr als 18 Gigawattstunden Strom pro Jahr. Auf die Gruppe gesehen, ergebe sich eine vergleichbare Einsparung im Verbrauch von fast zehn Millionen Tonnen CO . Betrachte man alle Dünkel-Standorte, sei damit das gesetzte Ziel der CO -Neutralität bereits überschritten.

Die „außerordentlich dynamische Entwicklung“ der Motorworld-Group unterstreiche die Expertise der Unternehmensgruppe Dünkel im Bereich der Spezial-Immobilien. Das mehrfach preisgekrönte Konzept Motorworld, das seinen Anfang im Jahr 2009 mit der Motorworld Region Stuttgart in Böblingen nahm, habe sich erfolgreich in diesem Umfeld – aber auch darüber hinaus – etabliert und expandiere sehr dynamisch. An den Motorworld-Standorten und Messen werde ein Besuchervolumen von rund sechs Millionen Menschen gezählt. Die Motorworld-Region Stuttgart sei heute das größte private und markenunabhängige Oldtimer- und Sportwagenzentrum weltweit und feierte 2019 zehnjähriges Bestehen. Im Juni 2018 ging die Motorworld Köln-Rheinland am Standort Butzweilerhof an den Start. Sie beherbergt als besonderes Highlight die Michael-Schumacher-Private-Collection. Weitere in Planung und im Bau befindliche sowie bereits teilaktive Standorte befinden sich in München, Rüsselsheim, Metzingen, Berlin, Herten, Zürich, Luxemburg und auf Mallorca.