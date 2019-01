Neue Standorte, neue Mitarbeiter und ein 50-jähriges Betriebsjubiläum: Die Unternehmensgruppe Dünkel blickt auch 2018 auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Neben dem Ursprungsunternehmen, den Kieswerken Dünkel, zählen heute zu der familiengeführten Gruppe weitere Geschäftsbereiche, die im abgelaufenen Geschäftsjahr ebenfalls zum Wachstum beitrugen.

Bei der Weihnachtsfeier ehrte die Firmengruppe auch wieder langjährige Mitarbeiter, darunter Irmtraud Dünkel für ihre 50 Jahre Firmenzugehörigkeit.

Die einzelnen Geschäftsbereiche haben sich im vergangenen Jahr positiv entwickelt.

Kieswerke: Die Kieswerke Dünkel konnten 2018 das Niveau des Vorjahres abermals steigern. Rund 830 000 Tonnen Baumaterial wurden an die Kunden im nahen Umfeld ausgeliefert. Dies entspricht einem Plus in Höhe von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau. Das ehemalige Kiesabbaugebiet in Herbertshofen wurde zudem rekultiviert und auf dem Gelände ein Solarpark errichtet.

Activ-Group: Der größte Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe Dünkel ist unter dem Dach der Activ-Group zusammengefasst. Die dazugehörigen Tochtergesellschaften sind im Bereich Immobilien-Projektentwicklung sowie in angrenzenden Aktivitäten wie in der Entwicklung, dem Bau und Betrieb von Solarenergieparks tätig. Die Activ-Group unterhält Büros in Stuttgart, München, Rüsselsheim, Köln, Berlin und im spanischen Barcelona. In Deutschland eröffneten unter anderem ein Fachmarktzentrum in Brachenheim, weitere Bauabschnitte im Wohnungsbau in Schemmerhofen konnten fertiggestellt werden.

Activ-Energy: Neben mehr als 40 Dachanlagen in ganz Süddeutschland sind im Bestand auch sieben Energiestationen, das Wärmenetz mit Pelletheizung in Schemmerhofen und fünf Solarparks. Der fünfte Solarpark wurde im stillgelegten und rekultivierten Kiesabbaugebiet Herbertshofen errichtet, der nun seit Mitte 2018 am Netz ist. Ein weiterer Solarpark in Schemmerhofen ist in Planung.

Motorwold: Weiter vorangeht es in diesem Jahr auch mit der Fertigstellung der Motorworld München. Bereits im Sommer 2019 wird der erste Mieter seine Räume beziehen. Die Eröffnung der gesamten Motorworld München soll im Frühjahr 2020 folgen.

BAV: Die Umstrukturierungen der BAV Dach und Wand Metallverkleidungen habe sich im vergangenen Jahr als positiv bestätigt. Die gut gefüllten Auftragsbücher lassen auch für das Jahr 2019 mit einem weiteren Umsatzplus rechnen, teilt das Unternehmen schriftlich mit.