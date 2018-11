Cumert rettet Alberweiler Punkt gegen Ex-Verein

Die Siegesserie des SV Alberweiler in der Frauenfußball-Regionalliga Süd ist gerissen. Der SVA trennte sich zu Hause mit 2:2 (2:2) vom SC Freiburg II. Für Alberweiler war es das erste Unentschieden in dieser Saison, durch das der SVA auf Platz vier zurückfiel.

„Am Ende können die Freiburgerinnen doch glücklich sein über den Punkt. Ich denke, wir waren die gesamte Partie über das spielbestimmende Team“, resümierte SVA-Trainerin Chantal Bachteler.

Dennoch hatte die Partie gegen den SC Freiburg II nicht eben gut für Alberweiler begonnen. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass auf Torhüterin Melanie Geiselhart reagierte SCF-Stürmerin Vanessa Ziegler am gedankenschnellsten, fing das Leder ab und schob den Ball ins leere Tor ein zum 0:1 (30.). Was folgte waren zehn Minuten turbulente Minuten. Bereits sechzig Sekunden nach der Gästeführung ereilte den SVA der nächste Rückschlag: Nach einer Flanke der Gäste sprang der Ball Svenja Herle unglücklich ans Bein und von da aus über die eigene Torlinie: Eigentor, 0:2. Aber auch dieses Ergebnis hatte nicht lange Bestand, denn die über die vergangenen Wochen hinweg konstant stark spielende Lena Bucher setzte sich über links schön durch und fand in der Mitte Annika Enderle – 1:2 (32.). Kurz darauf konnte der Sportclub nach einer Ecke für Alberweiler nicht vernünftig klären, Ecem Cumert fasste sich aus ungefähr 25 Metern ein Herz und glich zum 2:2 gegen ihren Ex-Club aus (39.).

Syla trifft Unterkante der Latte

Sich so zurück ins Spiel gekämpft zu haben und noch vor der Pause zum Ausgleich gekommen zu sein verlieh Alberweiler Mut. „Wir wollten das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett an uns reißen und gewinnen“, so Bachteler. Doch das gelang nicht. Zwar hatte der SVA noch die ein oder andere Chance, ein Treffer sollte aber nicht mehr fallen. Alberina Syla traf nur die Unterkante der Latte, von der aus der Ball zurück ins Feld sprang. „So ist Fußball manchmal“, sagte Bachteler später. Auch Victoria Stvoric behauptete sich gut und hätte abschließen können, das Schiedsrichtergespann entschied allerdings auf Stürmerfoul. Eine Entscheidung, die beim Alberweiler Publikum nicht auf allzu viel Verständnis stieß.

Am Ende blieb es somit beim 2:2. Nach zwei Heimspielen geht es für den SV Alberweiler nun am Sonntag, 2. Dezember, zum SV Frauenbiburg (Anstoß: 14 Uhr). Das Hinrundenspiel gewann der SVA mit 2:0. „Ich denke, das wird ein richtiges Kampfspiel“, blickte Chantal Bachteler voraus. „Die Spiele werden jetzt immer schwerer: die Hinrunde geht recht lang, das Wetter wird schlechter. Die werden uns nichts schenken.“