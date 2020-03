Coronavirus-Verdacht: SVA-Spiel abgesagt

Die für Sonntag angesetzte Partie des SV Alberweiler beim FC Forstern in der Frauenfußball-Regionalliga Süd ist aufgrund eines Coronavirus-Verdachts am Freitag kurzfristig abgesagt worden. „Das ist sehr bitter, wir sind gut drauf und hätten sehr gern gespielt. Die Gesundheit der Spielerinnen ist aber viel wichtiger und daher ist es die richtige Entscheidung“, so SVA-Cheftrainerin Chantal Bachteler am Freitag. Zwei Spielerinnen des FC Forstern seien auf das Coronavirus getestet worden und das Ergebnis stehe noch aus.

Der SVA hätte am Sonntag seine erste Auswärtspartie nach der Winterpause beim oberbayerischen FC Forstern bestreiten sollen. Nun hat der Club aus Oberschwaben nach einem einzigen Pflichtspiel in diesem Jahr direkt wieder eine kleine Pause vor sich. Eigentlich wollte Bachtelers Mannschaft am Sonntag den guten Auftakt von vergangener Woche bestätigen. Wann die Partie nachgeholt wird, steht im Moment noch nicht fest.