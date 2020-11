Corona-Pandemie trifft Hilfsprojekt in Namibia hart

Pater Bernhard Nordkamp war lange Jahre Rektor und Seelsorger des Oblatenklosters in Schemmerhofen. Während seiner Missionstätigkeit arbeitete er viele Jahre in Namibia und gründete dort das Bernhard Nordkamp Centre (BNC). Bis heute unterstützen viele Menschen aus der Region das Projekt. Eine von ihnen ist Brigitte Lämmle aus Ingerkingen, die selbst schon einmal in Namibia war und nun erneut um Spenden bittet.

„Ich bin stolz darauf im Bernhard Nordkamp Centre zu lernen. Ich werde Respekt zeigen, Probleme lösen und gute Entscheidungen treffen. Meine Lehrer glauben an mich und ich glaube an mich.“

Diese Zeilen haben die Kinder vom BNC in Namibia an die Hauswand des Centres geschrieben. Sie zeigten so ihre große Verbundenheit mit dieser Einrichtung und die Motivation für Ihr zukünftiges Leben, glaubt Brigitte Lämmle. Im BNC werden derzeit 140 Kinder nachmittags betreut. Lehrer erteilen jeweils zweistündigen Unterricht mit Schwerpunkt zur Verbesserung von Englisch- und Mathematikkenntnissen und unterstützen bei den Hausaufgaben. Die restliche Zeit verbringen die Kinder mit Brettspielen, Puzzle, Fußball spielen, klettern oder dürfen einfach nur Kind sein. Das Bernhard Nordkamp Centre befindet sich im Armenviertel Katutur,a in denen die armen Einwohner Windhoeks in Wellblechhütten leben. Die Kinder würden in einem Umfeld häuslicher Gewalt oder bitterer Armut, Aids, wenig Zuneigung, ohne Zugang zu Bildung aufwachsen, schreibt Brigitte Lämmle in ihrem Bericht. Diesen Teufelskreis wolle das BNC durchbrechen. Ergänzend zu Unterricht, Sport und Spiel werde den Kindern der respektvolle Umgang untereinander gelehrt und Disziplin eingefordert. Das BNC sei daher für die Kinder ein Ort, an dem sie Wertschätzung, Schutz, Halt und Hilfe bekommen würden.

In Namibia erfolgte von März bis Ende Juni ein totaler Lockdown. Die Schulen sowie das BNC wurden geschlossen. Während dieser Zeit bekamen die Kinder vom BNC mit ihren Familien täglich Lunch-Pakete, die Ehrenamtliche des BNC zusammengestellt und ausgeteilt hatten, um für eine Mahlzeit am Tag zu garantieren. Im Centre wurde diese Zeit der Schließung genutzt, um Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen.

Das BNC finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Die Teilnehmer der Rundreise durch Namibia 2007 mit Pater Bernhard Nordkamp unterstützen seither das BNC mit Spendenaktionen. Durch den Besuch in Namibia im Herbst 2019 konnte sich die Reiseteilnehmerin Brigitte Lämmle wieder davon überzeugen, dass das Geld bei den Kindern ankommt. Inzwischen spenden auch Personen der Seelsorgeeinheit Schemmerhofen für das BNC, die das seelsorgerische Wirken von Pater Bernhard Nordkamp miterleben durften und ihn persönlich kannten.

Wer spenden möchte, kann dies hier tun: Missionsprokur der Oblaten Missionare in 46325 Borken, VR-Bank Westmünsterland, IBAN: DE30428613870003144801, BIC: GENODEM1BOB, Verwendungszweck - Bernhard Nordkamp Centre Namibia. Brigitte Lämmle gibt gerne Auskunft zum Projekt, Telefon 07356/2968.