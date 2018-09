Chinesische Studenten in Ingerkingen

Die Schule St. Franziskus in Ingerkingen der St. Elisabeth-Stiftung für mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche, hat ihre ihre neuen Freiwilligen (FSJler) und Praktikanten begrüßt. Rektor Bernhard Buck hieß neben neun neuen Schülern auch insgesamt 14 neue Betreuungskräfte an der Schule. Fünf junge Frauen und drei junge Männer leisten in diesem Schuljahr ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Dazu kommen sechs Jugendliche, die ein einjähriges Praktikum an der Schule machen. Sie alle unterstützen die Lehrkräfte. Die Betreuungskräfte kommen aus dem ganzen Landkreis Biberach und dem südlichen Alb-Donau-Kreis. Die meisten sind als Busbegleiter eingesetzt. Auch vier chinesische Deutschstudenten sind unter den FSJlern. Neben der Sprache lernen sie die deutsche Kultur und machen Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen.