Café „Repair& Share“ am 2. Dezember in Schemmerberg

Der Kunstschalter Schemmerhofen bietet am Freitag, 2. Dezember, von 14 bis 16 Uhr, in Schemmerberg (Gebäude der ehemaligen Raiffeisenbank) das Café „Repair & Share“ an. Begleitet wird das offene Mitmachangebot von Christiane Mohr, Peter Bette, Marina Ried und Horst Dollinger. Lieblingsstücke, die Schaden genommen haben, können vorbeigebracht werden. Es wird versucht, ihnen neues Leben einzuhauchen. Besucher erhalten laut Pressemitteilung Rat und Tat, Kaffee und hoffentlich die beste Lösung für ihr Problem. Das gesamte Programm des Kunstschalters, Informationen und Inspirationen sind auf der Homepage www.kunstschalter-schemmerhofen.de zu finden.