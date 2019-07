Bundesligist SVA startet in Vorbereitung

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler sind in eine neunwöchige Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga Süd gestartet. In dieser stehen in den ersten Wochen Eigentrainingseinheiten neben denen auf dem Trainingsplatz auf dem Programm.

In den Eigentrainingseinheiten haben die Spielerinnen laut Cheftrainer Dominik Herre Grundlagenausdauereinheiten selbst zu absolvieren, um so mehr Zeit für Spielformen und taktische Einheiten bei den Trainingsabenden zu haben. Der endgültige Kader steht derweil noch nicht fest, da im Jugendbereich die Wechselfrist bis zum 15. Juli geht. Im Rahmen des Ausbildungskonzepts mit dem Württembergischen Fußballverband wird der SVA von Freitag, 2. August, bis zum Sonntag, 4. August, ein Trainingslager an der Sportschule in Ruit absolvieren.

Mitte Juli 2019 nimmt der SVA an einem Turnier in Horrheim teil, bei dem unter anderem die Bundesligakontrahenten 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg am Start sind. Neben dem Turnier sind momentan drei Testspiele geplant, eventuell kommen laut Dominik Herre noch weitere hinzu.

Der erste Spieltag der Saison 2019/2020 in der Bundesliga Süd ist bereits am Samstag, 31. Augst. Der Spielplan für die neue Saison steht noch nicht fest. Die Saison 2018/2019 hatte der SVA mit dem süddeutschen Vizetitel in der Bundesliga Süd abgeschlossen.