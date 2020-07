Bundesliga-Start ist für 12. September terminiert

Der Spielbetrieb in der B-Juniorinnen-Bundesliga – und damit auch für den SV Alberweiler – startet, sofern die behördlichen Freigaben in den jeweiligen Bundesländern der drei Staffeln vorliegen, am 12. September. Das geht aus dem Rahmenterminkalender der Saison 20/21 hervor, den das Präsidium des Deutschen Fußballbunds (DFB) bei einer Sitzung in Frankfurt am Main verabschiedet hat.

In der Saison 20/21 werden die beiden Staffeln Nord/Nordost und West/Südwest von zehn auf zwölf Mannschaften aufgestockt, heißt es in einer Pressemitteilung auf dfb.de. Da in der Staffel Süd der FV Löchgau seine Bewerbung für die Teilnahme an der kommenden Saison zurückgezogen hat, sind dort elf Mannschaften vertreten. Im Anschluss an die Hin- und Rückrunde findet eine Endrunde mit Halbfinale und Finale statt. Sofern sich die deutschen U17-Juniorinnen für die Europameisterschaft qualifizieren, steigt das Finalspiel der deutschen B-Juniorinnen-Meisterschaft am 26. Juni. Bei Nichtqualifikation wird das Finale bereits am 19. Juni ausgetragen.

Neue Abstiegsregelung

Um die drei Staffeln der B-Juniorinnen-Bundesliga langfristig wieder auf ihre ursprüngliche Größe von jeweils zehn Mannschaften zurückzuführen, ist für die kommende Spielzeit 20/21 laut Mitteilung eine neue Abstiegsregelung getroffen worden. In den Staffeln Nord/Nordost und West/Südwest steigen jeweils vier Mannschaften ab, zwei Teams steigen in die B-Juniorinnen-Bundesliga auf. Da in der kommenden Spielzeit in der Staffel Süd elf Mannschaften antreten, werden nach dem Saisonende drei Mannschaften ab- und zwei aufsteigen.

Ende Mai war beim außerordentlichen DFB-Bundestag der Saisonabbruch der B-Juniorinnen-Bundesliga beschlossen worden. Aufgrund des Corona-bedingten vorzeitigen Endes gab es in der Saison 19/20 keinen deutschen Meister, sondern mit dem Hamburger SV, der SGS Essen und dem SV Alberweiler drei Staffelmeister. Zudem entfiel der Abstieg aus der B-Juniorinnen-Bundesliga in die nächsttiefere Spielklasse des jeweiligen Regional- beziehungsweise Landesverbands. Die Benennung der Aufsteiger erfolgte durch die jeweiligen Spielklassenträger in eigener Zuständigkeit.