Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler treffen im Viertelfinale des Fußball-Verbandspokals auf den Bundesligakonkurrenten VfL Sindelfingen Ladies. Dies hat die Auslosung ergeben. Die Partie findet am Samstag, 30. März (Anstoß: 14Uhr), in der Hessenbühl-Arena in Alberweiler statt. Der SVA strebt als Titelverteidiger den Einzug in das Verbandspokal-Halbfinale an.