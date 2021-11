Bürgergenossenschaften als Mittel gegen Energiehunger

Die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Schemmerhofen schüttet an ihre Mitglieder für das Geschäftsjahr 2020 4,5 Prozent Dividende aus. Staatssekretär Thomas Bareiß (CDU) war Gastredner bei der Mitgliederversammlung.

Die BEG Schemmerhofen erzeugt im Jahr rund 230 000 Kilowattstunden Strom, gab Vorstand Jürgen Weber bekannt. „Das ergibt einen CO– Einspareffekt von circa 150 Tonnen“. Zur wirtschaftlichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2020 sagte Weber: „Die Energieerzeugung lag 2020 im normalen Bereich ohne größere Ausfälle“. Schemmerhofen ist ein „Ort voller Energie“: So ist die BEG Schemmerhofen vergangenes Jahr von Umweltminister Franz Untersteller mit der Wandplakette „Ort voller Energie“ ausgezeichnet worden, resümierte der Vorstand (die SZ berichtete). Weiter ging Weber auf das Klimaschutzgesetz ein, „das auf eine Treibhausneutralität bis 2045 abzielt“. Zum Energie-Einspargesetz 2021 informierte Jürgen Weber, dass sich neue Photovoltaikanlagen (PV) auf den Dächern ohne nennenswerten Eigenverbrauch wirtschaftlich nicht mehr rechnen.

Über die Ertrags- und Vermögensentwicklung der BEG gab Steuerberater Manfred Engesser Auskunft (Infobox).

Der Aufsichtsratsvorsitzende Josef Bosshart berichtete über die Tätigkeit des Aufsichtsrats und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung. Nach Zuweisung zur Ergebnisrücklage und zur gesetzlichen Rücklage werden 14 311 Euro, das sind 4,5 Prozent, an die Mitglieder ausgezahlt. Damit folgte die Versammlung dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat. Anton Grözinger nahm die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat vor.

Bürgermeister Mario Glaser, gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrats der BEG, informierte über die Investition der BEG in eine PV-Freiflächenanlage bei der Kläranlage in Schemmerberg. Dabei hatte die BEG die Investition einer PV-Freiflächenanlage mit sechs Modulen und einer Leistung von rund 400 Kilowatt peak (kWp) anvisiert. Diese Leistung stößt an die Kapazitätsgrenzen des Transformators und ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten (EEG) nicht mehr rentabel. Der Investitionsgedanke wurde dann aufgegeben. Die Gemeinde Schemmerhofen prüfe derzeit eine eigene Investition in eine kleinere Anlage mit zwei Modulen und einer Leistung von rund 120 kWp, sagte Mario Glaser auf Anfrage der SZ. Er sei der Überzeugung, „dass die BEG Schemmerhofen mit der BiberEnergie als Stromanbieter auch in Zukunft in der Region Riss ein ausgezeichneter Botschafter der erneuerbaren Energien ist“, blickte der Aufsichtsratsvorsitzende Bosshart voraus.

Mit Thomas Bareis konnte Bosshart einen prominenten Gastredner begrüßen. Bareiß ist Mitglied des Bundestags und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie der geschäftsführenden Bundesregierung. „Wir können in Berlin und Stuttgart viel beschließen“, nur, es müsse auch umgesetzt werden, befand der Staatssekretär. Die BEG Schemmerhofen sei ein leuchtendes Beispiel für den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung und Teil einer großen Erfolgsgeschichte. E-Mobilität sei in aller Munde, „aber sie braucht auch jemand, der den Strom produziert“, betonte Thomas Bareiß. Österreich hat Wasserkraft und die Dänen den Wind, „davon können wir nur wenig profitieren“. Aber, Deutschland habe es trotzdem geschafft, die erneuerbaren Energien auszubauen. 2020 seien 46 Prozent des Stroms mit erneuerbaren Energiequellen produziert worden, wusste Thomas Bareiß. Und: „Wir brauchen noch mehr Energiegenossenschaften und versuchen dabei, die bestehenden BEG in den Fokus zu stellen“, sagte Bareiß.

„Es gibt einen Energiehunger auf der Welt“: Rund eine Milliarde Menschen auf der Erde hätten keinen direkten Zugang zum Strom. Die Windkraft brauche Akzeptanz „und gerade die BEG nehmen dabei die Bürgerschaft mit und leisten Überzeugungsarbeit“, sagte Elisabeth Strobel vom Verband der BürgerEnergiegenossenschaften Baden-Württemberg in der Disskusionsrunde. Mit einem Präsent aus regionalen Produkten verabschiedeten Glaser und Bosshart Staatssekretär Bareiß.