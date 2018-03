Bruno Hettich folgt beim BDS auf Roland Pecha

Neuer Vorsitzender des Bundes der Selbstständigen (BDS) im Kreis Biberach ist der Achstetter Bruno Hettich. Der Ehrenvorsitzende des BDS-Gewerbevereins Burgrieden-Achstetten folgt auf Roland Pecha, der sich auf die Führung des Laupheimer Selbstständigenverbands konzentriert. Als stellvertretende Vorsitzende wurde Rita Keller aus Schwendi im Amt bestätigt. Kassenprüfer ist Hans Rapp aus Schemmerhofen.

Gerd Scheffold vom BDS-Landesverband berichtete von Gesprächen in Stuttgart über die Diesel-Problematik. Der BDS sei grundsätzlich gegen Fahrverbote. Sollten diese aber nicht vermeidbar sein, so müssten weit mehr Ausnahmegenehmigungen über den Liefer- und Werksverkehr hinaus erfolgen. Dies gelte insbesondere für Dienstleistungsbereiche.

„Die Datenschutzgrundverordnung ist ein sehr bürokratisches Gesetzeswerk“, so Scheffold bei einer gemeinsamen Veranstaltung der BDS-Kreisverbände Alb/Donau und Biberach. Deswegen appelliere der BDS an den Landesdatenschutzbeauftragten, in den ersten Jahren den Kleinbetrieben zunächst Helfer zu sein, statt den Bußgeldhammer zu schwingen. Scheffold und EDV-Experte Michael Paky aus Dietenheim gaben eine Einführung zu dem Gesetzeswerk mit 99 Artikeln in elf Kapiteln, das für alle Unternehmen gilt, die in der EU tätig sind. Es sei auch darauf zu achten, dass nicht nur digitale Daten, sondern auch solche in Papierform betroffen sind. Neu seien unter anderem Dokumentationspflichten, Informationspflichten für Betroffene, höhere Standards bei Einwilligungen. Auch müsse jeder Betrieb eine Bestandsaufnahme und eine Risikoabschätzung machen. Zahlreiche BDS-Gewerbevereine werden in den nächsten Wochen Informationsveranstaltungen anbieten.