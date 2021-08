Brand bricht in einer Garage aus

Zu einem Brand in einer Garage musste die Feuerwehr am Mittwoch in Schemmerhofen ausrücken.

Wie die Polizei mitteilt, war der Brand gegen 9.15 Uhr im Zeisigweg entdeckt worden. In einem Mülleimer war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befand sich wohl heiße Asche in dem Mülleimer, die den Inhalt entzündete. Den vorläufigen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Verletzte gab es nicht.