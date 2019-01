Die Narrenzunft Brühlhund Schemmerberg feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläumswochenende startet am Samstag, 16. Februar, um 18 Uhr mit einem Narrengottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin, Schemmerberg. Am Sonntag, 17. Februar, 14 Uhr, folgt der Jubiläumsumzug mit 58 Maskengruppen und einigen Musikgruppen. Der Umzug führt von der Bushaltestelle Hecht über die Sulmetinger Straße in die Bahnhofstraße und endet an der Bushaltestelle Bahnhof. Auf dem Dorfplatz in der Ortsmitte wird im Festzelt mit den DJs „Nuss und Bizza“ gefeiert. In der Turn- und Festhalle Schemmerberg, die während und nach dem Umzug geöffnet ist, steht eine Kaffee- und Kuchentheke. In den Barbereich haben nur Personen über 18 Jahre Zutritt. Eine Securityfirma überprüft die Ausweise.