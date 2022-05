Bleibt der Gesangverein Alberweiler bestehen?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Alberweiler wurde berichtet, dass coronaverordnungsbedingt die aktiven Gesangsstunden im Pandemie-Jahr Nr. 2 stark eingeschränkt waren. Ab März 2021 bot die Chorleiterin des Frauenchors Li(e)dschatten, Ulrike Marquart, Chorproben per Zoom an. Ungefähr 15 Frauen und drei Männer nahmen das Angebot an. Es wurde in unterschiedlicher Besetzung zu Geburtstagen, Hochzeiten sowie am 4. Advent gesungen.

Die große Frage des Abends aber war: Wie geht es mit dem Verein weiter? Die Vorständinnen Doris Birk, Pia Kurtenbach und Rita Gutmann übten ihr Amt nun schon seit zwei Jahren kommissarisch aus. Zwei Jahre, in denen sich kein neuer Vorstand fand, in denen viele Diskussionen mit und ohne Mediator geführt wurden und die Vereinsauflösung näher kam. Damit dies nicht geschieht, erklärte sich Rita Gutmann bereit, das Vorstandsamt weiter zu führen. Ihr zur Seite steht nun Eugen Burger. Beide wurden einstimmig gewählt. Der dritte Vorsitz bleibt vakant.

So freute sich der Vizepräsident des Oberschwäbischen Chorverbands über den Weiterbestand des Vereins und ehrte die Chorsänger Eugen Burger und Franz Glaser für 50 Jahre aktiven Chorgesang und intensive Vereinsarbeit. Die Sängerin Susanne Schmitt und der Sänger Wolfgang Gutmann, beide inzwischen passive Mitglieder, erhielten die Ehrenmitgliedschaft des Vereins.

Eine Laudatio gab es vom Chorsprecher Maik Baur an den Dirigenten des Männerchors, Klaus Bohner. Nach 7 Jahren trennen sich nun die Wege. Spontan wurde ein Abschiedslied mit allen Anwesenden einstudiert, in dem es hieß: „Komm doch mal wieder vorbei“, was von Klaus Bohner gerne bejaht wurde.

Ein Blick in die Zukunft: „Wir machen weiter“, so die Aussage der Dirigentin Ulrike Marquart. Angedacht sind Singstunden unter ihrer Leitung für den Frauenchor Li(e)dschatten und einen gemischten Chor. Auch der Männerchor geht weiter. In naher Zukunft wird sich eine Lösung finden, die für alle Beteiligten passend ist. Und die neu gewählte Vorsitzende Rita Gutmann gab den Weg vor: „Aufgaben auf viele Schultern verteilen; ausbauen des gemeinsamen Miteinanders von Frauen und Männern der bestehenden Chöre, verbunden mit Offenheit und Kommunikationsfluss.“