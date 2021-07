Betrunkener Autofahrer beschädigt Grundstücke

Schwere Verletzungen hat sich ein Autofahrer bereits am Sonntag in Altheim zugezogen. Wie die Polizei nun mitgeteilt hat, fuhr ein Audi gegen 17.30 Uhr in der Ortsstraße in Richtung Schemmerberg. In einer Kurve kam der Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Der Fahrer stoppte nicht.

Das Fahrzeug streifte eine Hecke und einen Zaunpfeiler und rollte über zwei Grundstücke. Erst eine Mauer stoppte den Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Pflanzeimer aus der Verankerung gerissen und Betonteile verschoben. Zeugen wollten den Autofahrer zur Rede stellen. Der flüchtete jedoch, konnte aber kurze Zeit später gestellt werden. Rettungskräfte versorgten die schweren Verletzungen des 42-Jährigen. Als die Polizei kam, bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass der Mann Drogen genommen hatte.

Zweiter Abschlepper muss anrücken

Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper mit Kran kam, an diesem platzte jedoch ein Hydraulikschlauch, so dass Öl auf die Fahrbahn lief. Ein zweiter Abschlepper musste den Audi bergen. Die Feuerwehr band die ausgelaufenen Betriebsstoffe und reinigte die Fahrbahn. Der Autofahrer muss sich nun für seine Taten verantworten. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein.