Die Polizei hat am Donnerstag gegen 3 Uhr in Schemmerhofen einen 45-jähriger Mitsubishifahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte deutlich zu viel Alkohol getrunken, heißt es im Polizeibericht. Auch an anderen Orten wurden Promillefahrer erwischt. So in Unlingen gegen 33-Jähriger am Steuer eines Fiat. Weitere Fälle wurden aus benachbarten Landkreisen gemeldet.